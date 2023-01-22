Зато быстро стреляют: Украина заняла 8 место в мужской эстафете в Антгольце

Наша команда ни разу не промахнулась и показала высокую скорость в стрельбе. Впрочем, это лишь позволило украинскому квартету войти в топ-десятку.

В итальянском Антгольце-Антерсельве прошел шестой этап Кубка мира по биатлону. В воскресенье прошли мужская и женская эстафеты. 24 канал.

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В женском сегменте Украина заняла 9 место, тогда как у мужчин получилось получше. Нашу четверку составили Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Ребята не допустили ни одного промаха и заняли итоговую восьмую строчку. Более того, по скорострельности Украина была третьей, уступив только румынам и французам.

Победа в мужской эстафете ожидаемо досталась норвежцам (Стурла Лагрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шостад Кристиансен). Скандинавы на минуту опередили ближайшего преследователя Францию.

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Антгольц, шестой этап Кубка мира. Результаты мужской эстафеты: