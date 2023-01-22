В італійському Антгольц-Антерсельві пройшов шостий етап Кубка світу з біатлону. В неділю відбулися чоловіча та жіноча естафети, пише 24 канал.

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В жіночому сегменті Україна посіла 9 місце, тоді як у чоловіків вийшло трохи краще. Нашу четвірку склали Артем Прима, Денис Насико, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Хлопці не допустили жодного промаху та посіли підсумкову восьму сходинку. Ба більше, за швидкострільністю Україна була третьою, поступившись лише румунам і французам.

Перемога в чоловічій естафеті очікувано дісталась норвежцям (Стурла Лагрейд, Тарьєй Бьо, Йоханнес Бьо, Ветле Шостад Крістіансен). Скандинави майже на хвилину випередили найближчого переслідувача Францію.

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Антгольц, шостий етап Кубка світу. Результати чоловічої естафети: