В течение всей гонки Франция была среди главных претенденток на победу в женской эстафете. Что и воплотилось в триумфе на трассе. Очень хорошие четыре этапа в исполнении француженок. 24 канал.

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Интересно, что на последних метрах дистанции у Франции появилась звездочка, которую организаторы ставят после ошибки. Режиссеры намекали на неправильной передаче эстафеты, но после видеоповтора звездочка у Франции исчезла.

Франция победила в женской эстафете. Второй стала Швейцария, тройку лидеров замкнула Германия с отставанием уже более 1 минуты. С деревянными наградами осталась Италия.

Итог женской эстафеты

1. Франция (0+2) 1:07:21,3

2. Швеция (0+8) +45,2

3. Германия (0+10) +1:16,9

…

9. Украина (0+6) +3:49,0

Неоднозначное выступление украинок

Забойницей сборной Украины была Кривонос. Бежавшая под 11-м номером Анна проходила первый круг, замыкая пелотон. Австрия уже отстрелялась, как Украина только начала стрельбу. Но быстрая и точная стрельба на лежке позволила Кривонос не выйти на второй круг последней. Украина вышла на 11-й позиции с отставанием почти в 18 секунд.

Второй круг от украинки был позорным – отставание от лидера уже составляло более 40 секунд. Кривонос пропустила мимо себя еще трех соперниц, не поражавших ходом. Безумно плохой ход от Анны. На стойке Кривонос использовала один дополнительный патрон и из шести закрыла все мишени – 11 позиция и отставание в 55 секунд.

Кривонос передала эстафету Юлии Джими за пределами топ-10 и с отставанием в 1 минуту и 34 секунды. Первый провальный этап для Украины.

Уже с первых метров олимпийская чемпионка в составе Украины начала сокращать отставание от ближайших оппоненток. С одним дополнительным патроном Юлия прошла лежку – 11-я позиция. Следует отметить, что Норвегия пошла на штраф.

Выступление Джимы и Белосюк как в лучшие времена

На втором огневом рубеже Джима снова использовала один дополнительный патрон и опередила финку Эдер. Юлия начала преследование за Гаспариной, которая шла впереди украинки.

Молниеносный последний круг от Джимы. Юлия передала эстафету Елене Белосюк 9-ю с отставанием в 2 минуты 3 секунды.

Капитан сборной Белосюк выбила 5 из 5 на своей первой стрельбе. На второй стрельбе у Елены возникли первые проблемы – два промаха. Благодаря двум дополнительным патронам украинка закрыла все мишени. На последнем круге Белосюк вела жесткую борьбу со швейцаркой Майер. Между биатлонистками было отставание в секунду в пользу украинки.

Прекрасный последний круг от Елены – третья скорость из всех участниц на своем этапе. Белосюк отдал эстафету Анастасии Меркушиной на расстоянии от ближайшей соперницы из Швейцарии в 8 секунд.

Уже на первом круге Анастасия подпустила к себе швейцарку Хекки – разница в 3 секунды. Ближе к стрельбе Меркушина уже пропустила мимо швейцарки и отставала уже от нее на 9 секунд.

Меркушина выбила 5 из 5 и выбежала впереди Гросс, использовавшая один дополнительный патрон. На стойке Анастасия справилась с шести и выбежала на 9 месте. Она воспользовалась двумя кругами штрафа от чешки.

Украина так и финишировала девятой в женской эстафете. Если бы не провальный ход Кривонос все могло быть еще лучше.