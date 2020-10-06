Міжнародний союз біатлоністів (IBU) змінив календар Кубка світу 2020/21. Уперше за тривалий час етап Кубка світу не відбудеться у німецькому Рупольдингу.

Про зміни у календарі Кубка світу-2020/2021 йдеться у повідомленні на сайті IBU.

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Зміни у календарі

У січні мали пройти три етапи Кубка світу – в німецькому Обергофі та Рупольдингу, а також в італійському Антхольці. В оновленому календарі етап, який мав пройти в Рупольдингу, перенесений в Обергоф.

Етап Кубка світу не буде проведений в Рупольдингу уперше з сезону 1992/1993.

В IBU поясили рішення бажанням зменшити переїзди біатлоністів та мінімізувати ризики для їх здоров'я.

Оновлений календар Кубка світу до чемпіонату світу

Етап №1. 27-29 листопада. Контіолахті (Фінляндія)

Етап №2. 30 листопада - 6 грудня. Контіолахті (Фінляндія)

Етап №3. 7-13 грудня. Гогфільцен (Австрія)

Етап №4. 14-20 грудня. Гогфільцен (Австрія)

Етап №5. 4-10 січня. Обергоф (Німеччина)

Етап №6. 11-17 січня. Обергоф (Німеччина)

Етап №7. 18-24 січня. Антхольц-Антерсельва (Італія)

Чемпіонат світу. 9-21 лютого. Поклюка (Словенія)

У новому біатлонному сезоні точно не відбудуться етапи у французькому Ансі, шведському Естерсунді та німецькому Рупольдингу.