В субботу, 6 марта, в чешском Нове-Место мужским спринтом продолжился 8-й этап Кубка мира по биатлону. К сожалению, украинцы не смогли побороться за призовые места.

Победителем гонки стал француз Симон Детьё, который прошел всю гонку без промахов. Второе место у шведа Самуэльссона.

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Призовую тройку замкнул опытный представитель Германии Арнд Пайффер.

Результаты гонки

1. Симон Детьё (Франция) 22:58.0

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) + 2.4

3. Арнд Пайффер (Германия) + 4.4

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15. Дмитрий Пидручный (Украина)

35. Артем Тищенко

44. Артем Прима

62. Богдан Цымбал

63. Антон Дудченко

Как выступили украинцы

Лучше всех среди украинцев выступил Дмитрий Пидручный, который с одним промахом финишировал 15-м. Артем Тищенко единственный из представителей Украины прошел гонку без промахов, но ходом значительно уступил и финишировал на 35 позиции.

Опытный Артем Прима с 1 штрафным кругом пересек финишную линию в топ-45.

Богдан Цымбал, который первым среди украинцев начал гонку, финишировал на 62-м месте (2 промаха). Антон Дудченко также не смог побороться за призовые места с двумя промахами, проиграв Цымбалу лишь 0,3 секунды.