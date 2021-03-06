Биатлон: Детьё победил в спринте Нове-Место, Пидручный только в топ-15
В субботу, 6 марта, в чешском Нове-Место мужским спринтом продолжился 8-й этап Кубка мира по биатлону. К сожалению, украинцы не смогли побороться за призовые места.
Источник:24 канал
Победителем гонки стал француз Симон Детьё, который прошел всю гонку без промахов. Второе место у шведа Самуэльссона.
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Призовую тройку замкнул опытный представитель Германии Арнд Пайффер.
Результаты гонки
1. Симон Детьё (Франция) 22:58.0
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) + 2.4
3. Арнд Пайффер (Германия) + 4.4
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15. Дмитрий Пидручный (Украина)
35. Артем Тищенко
44. Артем Прима
62. Богдан Цымбал
63. Антон Дудченко
Как выступили украинцы
Лучше всех среди украинцев выступил Дмитрий Пидручный, который с одним промахом финишировал 15-м. Артем Тищенко единственный из представителей Украины прошел гонку без промахов, но ходом значительно уступил и финишировал на 35 позиции.
Опытный Артем Прима с 1 штрафным кругом пересек финишную линию в топ-45.
Богдан Цымбал, который первым среди украинцев начал гонку, финишировал на 62-м месте (2 промаха). Антон Дудченко также не смог побороться за призовые места с двумя промахами, проиграв Цымбалу лишь 0,3 секунды.
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