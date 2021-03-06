У суботу, 6 березня, у чеському Нове-Мєсто чоловічим спринтом продовжився 8-й етап Кубка світу з біатлону. На жаль, українці не змогли поборотися за призові місця.

Переможцем гонки став француз Сімон Дестьйо, який пройшов усю гонку без промахів. Друге місце у шведа Самуельссона.

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Призові трійку замкнув досвідчений представник Німеччини Арнд Пайффер.

Результати гонки

1. Сімон Дестьйо (Франція) 22:58.0

2. Себастьян Самуельссон (Швеція) + 2.4

3. Арнд Пайффер (Німеччина) +4.4

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15. Дмитро Підручний (Україна)

35. Артем Тищенко

44. Артем Прима

62. Богдан Цимбал

63. Антон Дудченко

Як виступили українці

Найкраще серед українців виступив Дмитро Підручний, який з одним промахом фінішував 15-м. Артем Тищенко єдиний серед представників України пройшов гонку без промахів, але ходом значно поступився і фінішував на 35 позиції.

Досвідчений Артем Прима з 1 штрафним колом перетнув фінішну лінію у топ-45.

Богдан Цимбал, який першим серед українців розпочав гонку, фінішував на 62-му місці (2 промахи). Антон Дудченко також не зміг поборотися за призові місця з двома промахами, програвши Цимбалу лише 0,3 секунди.