В ночь с 23 на 24 января на Бойцовском острове в Абу-Даби состоялся ряд интересных поединков на турнире UFC 257. Одним из таких стал победный бой Майкла Чендлера над Дэном Хукером.

Поединок против Дэна Хукера стал для Майкла Чендлера дебютным в UFC. До этого американец выступал в Bellator MMA течение 2010/2020 годов и трижды владел титулом чемпиона в легком весе, пишет 24 канал.

Это стоит увидеть Порье сенсационно отправил окровавленного МакГрегора в нокаут: видео

Дебют мечты

Первый поединок для бойца из США сложился лучше. В начале схватки спортсмены осторожно вели себя в клетке. Хукер поставил все на удары ногами, а вот его соперник больше выкидывал удары руками.

Но за две минуты и тридцать секунд до конца первого раунда Хукер лежал на канвасе. Чендлер невероятным ударом поймал соперника, уложив его на настил. Американец начал добивать лежачего Хукера, но в драку вмешался судья, остановив ее.

Победу техническим нокаутом в первом раунде получил Чендлер. Для него эта победа стала третьей подряд в октагоне. А для Хукера второе подряд поражение, первое он получил в поединке с Дастином Порье.

Чендлер ярко отпраздновал успех. Американец взобрался на клетку и сделал сальто назад. Сразу после боя Майкл бросил вызов Конору МакГрегору и Хабибу Нурмагомедову.

Дэн Хукер – Майкл Чендлер видеообзор