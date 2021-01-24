У ніч з 23 на 24 січня на Бійцівському острові в Абу-Дабі відбулась низка цікавих поєдинків на турнірі UFC 257. Одним з таких став переможний бій Майкла Чендлера над Деном Хукером.

Поєдинок проти Дена Хукера став для Майкла Чендлера дебютним в UFC. До цього американець виступав у Bellator MMA протягом 2010/2020 років і тричі володів титулом чемпіона в легкій вазі, пише 24 канал.

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Дебют мрії

Перший поєдинок для бійця із США склався якнайкраще. На початку сутички спортсмени обережно поводили себе у клітці. Хукер поставив все на удари ногами, а от його суперник більше викидував удари руками.

Але за дві хвилини та тридцять секунд до кінця першого раунду Хукер лежав на канвасі. Чендлер неймовірним ударом спіймав суперника, поклавши його на настил. Американець почав добивати лежачого Хукера, але у бійку втрутився суддя, зупинивши її.

Перемогу технічним нокаутом у першого раунді здобув Чендлер. Для нього ця звитяга стала третьою поспіль в октагоні. А для Хукера друга поспіль поразка, першу він здобув у поєдинку з Дастіном Пор'є.

Чендлер яскраво відсвяткував успіх. Американець виліз на клітку та зробив сальто назад. Відразу після бою Майкл кинув виклик Конору МакГрегору та Хабібу Нурмагомедову.

Ден Хукер – Майкл Чендлер відеоогляд