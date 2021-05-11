Снова среди лучших

После боя между Саулем Альваресом и Билли Джо Сондерсом DAZN выбрал несколько самых эпических поединков с участием британских боксеров. В рейтинг вошел также последний бой Канело, который завершился серьезной травмой соперника.

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В рейтинг попали 5 поединков, одним из них стал поединок украинского боксера Виталия Кличко против Дэнни Уильямса, который состоялся еще в далеком 2004 году.

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Самые эпические бои

Виталий Кличко – Дэнни Уильямс (2004)

Альварес – Сондерс (2021)

Майк Тайсон – Фрэнк Бруно (1989)

Рой Джонс – Клинтон Вудс (2002)

Альварес – Филдинг (2018)

Кличко проводил свою первую защиту пояса. Украинец был безжалостным в первом раунде боя с Дэнни. Все закончилось в восьмом раунде, когда Уильямс был просто спасен от избиения,

– рассказали авторы рейтинга.

Бой Кличко – Уильямс: как это было

Боксеры встретились на одном ринге 11 декабря 2004 года в развлекательном комплексе Mandalay Bay Resort & Casino" в Лас-Вегасе. Поединок длился 8 раундов, хотя сам бой не должен был состояться. Изначально планировалось, что Виталий Кличко встретится с Майком Тайсоном. Но в бою между "Железным Майком" и Дэнни Уильямсом победу праздновал последний.

По ходу поединка на ринге доминировал украинец, который аж четыре раза отправлял соперника в нокдаун. Но после трех из них британец продолжал бой. В третьем раунде Кличко показал первые признаки усталости и начал пропускать удары.

В восьмом раунде украинский боксер добил соперника из Великобритании. Виталий нанес удар снизу и отправил соперника в четвертый нокдаун. После которого рефери решил остановить драку и сигнализировать о победе Кличко.