Знову серед найкращих Після бою між Саулем Альваресом та Біллі Джо Сондерсом DAZN обрав декілька найбільш епічних поєдинків за участю британських боксерів. У рейтинг увійшов також останній бій Канело, який завершився серйозною травмою суперника. ЦікавоВолодимир Кличко знову натякнув на повернення у бокс: чекати залишилося недовго У рейтинг потрапило5 поєдинків, одним із них став двобій українського боксера Віталія Кличка проти Денні Вільямса, який відбувся ще у далекому 2004 році. DAZN – онлайн-платформаяка здійснює трансляцію спортивних подій. Найбільш епічні бої Віталій Кличко – Денні Вільямс (2004) Альварес – Сондерс (2021) Майк Тайсон– Френк Бруно (1989) Рой Джонс – Клінтон Вудс (2002) Альварес – Філдінг(2018) Кличко проводив свій перших захист поясу. Українець був безжалісним у першому раунді бою з Денні.Все закінчилося в восьмому раунді, коли Вільямс був просто врятований від побиття, – розповіли автори рейтингу. Бій Кличко – Вільямс: як це було Боксери зустрілись на одному ринзі 11 грудня 2004 року у розважальному комплексі "Mandalay Bay Resort & Casino"уЛас-Вегасі. Поєдинок тривав 8 раундів, хоча сам бій не повинен був відбутись. Спочатку планувалось, що Віталій Кличко зустрінеться з Майком Тайсоном. Але у бою між "Залізним Майком" та Денні Вільямсом перемогу святкував останній. По ходу поєдинку на ринзі домінував українець, який аж чотири рази відправляв суперника у нокдаун. Але після трьох із них британець продовжував бій. У третьому раунді Кличко показав перші признаки втомленості та почав пропускати удари. У восьмомураунді український боксер добив суперника з Великої Британії. Віталій завдав удар знизу та відправив суперника у четвертий нокдаун. Після якого рефері вирішив зупинити бійку та сигналізувати про перемогу Кличка.