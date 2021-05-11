Знову серед найкращих

Після бою між Саулем Альваресом та Біллі Джо Сондерсом DAZN обрав декілька найбільш епічних поєдинків за участю британських боксерів. У рейтинг увійшов також останній бій Канело, який завершився серйозною травмою суперника.

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У рейтинг потрапило 5 поєдинків, одним із них став двобій українського боксера Віталія Кличка проти Денні Вільямса, який відбувся ще у далекому 2004 році.

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Найбільш епічні бої

Віталій Кличко – Денні Вільямс (2004)

Альварес – Сондерс (2021)

Майк Тайсон – Френк Бруно (1989)

Рой Джонс – Клінтон Вудс (2002)

Альварес – Філдінг (2018)

Кличко проводив свій перших захист поясу. Українець був безжалісним у першому раунді бою з Денні. Все закінчилося в восьмому раунді, коли Вільямс був просто врятований від побиття,

– розповіли автори рейтингу.

Бій Кличко – Вільямс: як це було

Боксери зустрілись на одному ринзі 11 грудня 2004 року у розважальному комплексі "Mandalay Bay Resort & Casino" у Лас-Вегасі. Поєдинок тривав 8 раундів, хоча сам бій не повинен був відбутись. Спочатку планувалось, що Віталій Кличко зустрінеться з Майком Тайсоном. Але у бою між "Залізним Майком" та Денні Вільямсом перемогу святкував останній.

По ходу поєдинку на ринзі домінував українець, який аж чотири рази відправляв суперника у нокдаун. Але після трьох із них британець продовжував бій. У третьому раунді Кличко показав перші признаки втомленості та почав пропускати удари.

У восьмому раунді український боксер добив суперника з Великої Британії. Віталій завдав удар знизу та відправив суперника у четвертий нокдаун. Після якого рефері вирішив зупинити бійку та сигналізувати про перемогу Кличка.