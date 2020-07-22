Відома промоутерська компанії Top Rank продовжує успішно проводити боксерські поєдинки під час карантину. Черговий вечір боксу від Top Rank, з якою співпрацює і Василь Ломаченко, відбувся у ніч з 21 на 22 липня.

Поєдинки пройшли на арені MGM Grand у Лас-Вегас (США). Про це повідомляє 24 канал.

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Один з поєдинків шоу завершився вже в першому раунді.

Берланга знищив Муна

Непереможний американець пуерториканського походження Едгар Берланга продовжив переможну серію до 14 боїв.

Боєць другої середньої ваги (до 76,2 кг) здобув 14-ту поспіль перемогу в стартовому раунді.

Берланга переміг свого земляка Еріка Муна, який не знайшов, що протиставити Едгару. Ерік зазнав третьої поразки.

Зі стартовим гонгом Берланга показав, хто господар рингу. Він зайняв центр рингу та дуже швидко затиснув суперника в кутку.

Серія ударів по корпусу, а потім два важких правих хуки змусили Муна капітулювати за 62 секунди. Бідолашний Ерік не відразу зміг підвестися.