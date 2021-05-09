Черговий гол Безуса
Роман Яремчук та Роман Безус вийшли у стартовому складі Гента. Останній розмочив нулі на табло вже на 8-й хвилині першого тайму.
Оце так Як польовий гравець замінив вилученого голкіпера та відбив два пенальті: відео драми на полі
Українець відгукнувся на класну розрізну передачу від Кастро-Монтеса та у падінні проштовхнув м'яч повз голкіпера, уникнувши офсайду.
- Для Безуса цей гол став третім у 33-х матчах за Гент в усіх турнірах цього сезону. Також у його доробку 6 результативних передач.
- Український півзахисник провів на полі 65 хвилин та був замінений на Кумса. Яремчук же відіграв увесь поєдинок, але результативними діями не запам'ятався.
Однак гол футболіста з України не дозволив Генту втримати перемогу. У другому таймі Стандарт двічі засмутив голкіпера гостей та святкував успіх у зустрічі – 2:1. Після поразки Гент із 26 очками посідає 3 місце у таблиці, яка складається з чотирьох клубів.
Відео результативного пострілу Безуса