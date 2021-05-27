Безус получил шанс от Шевченко
Роман Безус не ожидал вызова в сборную Украины. Поэтому был немного приятно шокирован известием. О вызове футболист узнал в отпуске.
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Узнал о вызове в самолете, когда летел с семьей на отдых в Турцию. По пути подключил Wi-Fi и увидел сообщение от администратора сборной Алексея Таргонского. Получается, приятную для себя информацию узнал на высоте 10 тысяч метров,
– сказал Безус.
Игрок будет не единственным футболистом бельгийского Гента в украинской сборной. Также к сборной присоединится Роман Яремчук. Безус должен прилететь в лагерь национальной команды 28 мая. Если не возникнет никаких трудностей с визой. Тогда вместе с партнерами сборная улетит в Харьков, где продолжит подготовку к Евро-2020.
Ближайший поединок подопечные Андрея Шевченко проведут 3 июня против Северной Ирландии. Наш соперник уже обнародовал заявку на игру. Товарищеский спарринг состоится в Днепре. Через 4 дня (7 июня) ребята сыграют в Харькове против Кипра.
- Безус провел в футболке Гента 37 поединков во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал такое же количество результативных передач. Роман классно проявил себя в плей-офф в Бельгии. Его игру отметил главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук.
- В своей карьере за "сине-желтых" Безус уже успел провести 23 матча, в которых 5 раз забивал в ворота соперников.