Безус отримав шанс від Шевченка

Роман Безус не сподівався на виклик у збірну України. Тому був трохи шокований приємною звісткою. Про виклик футболіст дізнався у відпустці.

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Дізнався про виклик у літаку, коли летів з родиною на відпочинок до Туреччини. Посеред шляху підключив Wi-Fi і побачив повідомлення від адміністратора збірної Олексія Таргонського. Виходить, приємну для себе інформацію дізнався на висоті 10 тисяч метрів,

– сказав Безус.

Гравець буде не єдиним футболістом бельгійського Гента в українській збірній. Також до збірної приєднається Роман Яремчук. Безус повинен прилетіти у табір національної команди 28 травня. Якщо не виникне жодних труднощів із візою. Тоді разом із партнерами збірна відлетить у Харків, де продовжить підготовку до Євро-2020.

Найближчий поєдинок підопічні Андрія Шевченка проведуть 3 червня проти Північної Ірландії. Наш суперник вже оприлюднив заявку на гру. Товариський спаринг відбудеться у Дніпрі. Через 4 дні (7 червня) хлопці зіграють у Харкові проти Кіпру.