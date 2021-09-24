Безус отметился результативным ассистом в Бельгии: Гент опять не победил

Гент 23 сентября сыграл на выездном матче в чемпионате Бельгии против Андерлехта. Украинец Роман Безус отметился результативной передачей.

Результативное действие украинцев

Роман Безус вышел в стартовом составе Гента и провел на поле почти весь поединок. Уже в компенсированное арбитром время украинец покинул поле.

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Еще в первом тайме полузащитник принял участие во втором голе команды. На 39-й минуте при счете 0:0 Безус отдал результативную передачу на Кастро-Монтеса, который открыл счет во встрече.

Украинский игроку удалось несколько исправиться за незабитый 11-метровый удар в предыдущей игре против Кортрейка.

Для Безуса это первый ассист в чемпионате и второй в новом сезоне. Всего в активе Романа еще один гол в семи матчах.

На перерыв команды ушли именно при минимальном преимуществе гостей – 0:1. После отдыха Андерлехт благодаря голу Рефаелова сравнял цифры на табло.