Результативное действие украинцев
Роман Безус вышел в стартовом составе Гента и провел на поле почти весь поединок. Уже в компенсированное арбитром время украинец покинул поле.
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Еще в первом тайме полузащитник принял участие во втором голе команды. На 39-й минуте при счете 0:0 Безус отдал результативную передачу на Кастро-Монтеса, который открыл счет во встрече.
Украинский игроку удалось несколько исправиться за незабитый 11-метровый удар в предыдущей игре против Кортрейка.
На перерыв команды ушли именно при минимальном преимуществе гостей – 0:1. После отдыха Андерлехт благодаря голу Рефаелова сравнял цифры на табло.
- Итоговый счет матча – 1:1.
- Гент не сумел подтянуться в турнирной таблице. Клуб с 8 очками идет аж 14-м среди 18 команд. Андерлехт с 14 пунктами замыкает тройку лидеров.