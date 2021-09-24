Результативна дія українця

Роман Безус вийшов у стартовому складі Гента та провів на полі майже увесь поєдинок. Вже у компенсований арбітром час українець покинув поле.

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Ще у першому таймі півзахисник взяв участь у другому голі команди. На 39-й хвилині за рахунку 0:0 Безус віддав результативну передачу на Кастро-Монтеса, який відкрив рахунок у зустрічі.

Українському гравцю вдалось дещо виправитись за незабитий 11-метровий удар у попередній грі проти Кортрейка.

Для Безус це перший асист у чемпіонаті та другий у новому сезоні. Загалом в активі Романа ще один гол у семи матчах.

На перерву команди пішли саме за мінімальної переваги гостей – 0:1. Після відпочинку Андерлехт завдяки голу Рефаелова зрівняв цифри на табло.