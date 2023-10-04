Безумный камбэк Шахтера: Ракицкий и Сикан полностью перевернули игру против Антверпена - видео

Дончане после первого тайма выглядели чуть ли не обреченными в бою с чемпионом Бельгии. Впрочем, команде ван Леувена удался сказочный второй тайм.

Шахтер проводит свою вторую игру в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Патрика ван Леувена приехала в гости в бельгийский Антверпен, пишет 24 канал.

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Первый тайм прошел по плану владельцев. Антверпен забил дважды до перерыва, но в начале второго тайма счет сократил Даниил Сикан.

Шахтер продолжил давление и сумел перевернуть игру в середине второго тайма. Сначала паритет восстановил мощно пробивший из стандарта Ракицкий. Мяч залетел в ворота Бютеза благодаря рикошету.

Видео гола Ракицкого:

А через пять минут Зубков разогнал атаку Шахтера. Мяч наконец после странного действия кипера Антверпена добрался до Назарини, который навесил на Сикана. Данило поразил пустые ворота бельгийцев, оформив дубль.

Второй гол Сикана: