Безумный камбек в игре против Вильярреала вывел Ливерпуль в финал Лиги чемпионов: видеообзор

Вильярреал 3 мая принимал Ливерпуль в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Борьбу за трофей продолжает команда Юргена Клоппа.

Вильярреал – Ливерпуль 2:3

Голы: Диа, 3, Кокелен, 41 – Фабинью, 62, Диас, 67, Мане, 74

Удаление: Капу, 86 (Вильярреал)

Первый полуфинал между этими командами закончился комфортным преимуществом Ливерпуля. Мяч Мане и автогол Эступиньяна сделал счет первой встречи – 2:0 в пользу англичан, пишет 24 канал.

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Уже на 3-й минуте Вильярреалу удалось размочить нули на табло. Эступиньян отдал навесную передачу в штрафной соперника, адресатом передачи стал Капу, который в одно касание сбросил под удар Диа. Бывший мгновенно открыл счет в матче – 1:0. Начало поединка было полностью за хозяевами.

Видео гола Диа

Кокелен оказался на газоне в штрафной соперника. Но судья развел руками, хотя футболист желтой субмарины требовал пенальти.

Ливерпуль бледно провел первую 15-минутку. Парехо после добивания отправил мяч мимо ворот. Уже через четыре минуты снова остро было у владений "мерсисайдцев". Но в этот раз надежно сыграла защита гостей.

Ло Чельсо вышел лицом к лицу с Алисссоном, но голкипер Ливерпуля вовремя вышел из линии и бросился в ноги соперника. Игроки Вильярреала апеллировали к арбитру и требовали 11-метрового. Но судья дал побороться футболистам.

На 41-й минуте Капу получил классную передачу из глубины поля, набросил во вратарский соперника. Кокелен лучше сыграл на втором этаже и головой перевел мяч в сетку ворот Ливерпуля – 2:0. Алиссон даже не шелохнулся.

Как Вильярреал удвоил преимущество: смотрите видео

Именно с таким неожиданным счетом команды отправились на отдых. Интрига полностью вернулась в игру – счет был равным по двум матчам – 2:2. Подопечные Клоппа растратили преимущество, которое получили в первом полуфинале.

Невероятное возвращение "мерсисайдцев"

Александер-Арнольд мощно зарядил с дальней дистанции. Мяч от ноги оппонента попал в перекладину.

Уже в следующей атаке случай упустил Диас, который после подачи от Мане хотел красиво пробить "ножницами". Но не попал по мячу.

Активность гостей вылилась в гол. Фабинью классно открылся под передачу Салаха, хорошо прикрыл мяч корпусом и мощно пробил по воротам "желтой субмарины". Мяч пролетел между ног голкипера, огромную ошибку допустил вратарь – 2:1.

Видео первого гола Ливерпуля

Диас продемонстрировал свой дриблинг, накрутив двух игроков Вильярреала. Но мяч едва коснулся ноги опекуна и полетел рядом со штангой.

В первой части второй 45-минутки хозяева отдали инициативу сопернику. Сделали это очень некстати. Диас отлично выпрыгнул на подачу Александера-Арнольда и сделал шансы Вильярреала на финал еще более призрачными – 2:2.

Видео гола Диаса

На 74-й минуте гости вышли вперед. Кейта далеко выбил мяч на часть поля соперника. Мане догнал мяч, опередил Руль, далеко вышедший из ворот. Обыграл защитника и забил в уже пустые владения Вильярреала – 2:3.

Рульи снова покинул рамку ворот, но в этот раз сыграл на выходе надежно. Со второй попытки вратарь испанского клуба выбил мяч на аут.

В конце матча Вильярреал остался в меньшинстве. Капу увидел перед собой вторую желтую карточку, приведшую к изъятию.

Вильярреал полностью провалил второй тайм. Безумный камбек Ливерпуля вывел их в финал Лиги чемпионов.

Соперник команды Клоппа определится в ответном матче Реал – Манчестер Сити, который состоится 4 мая. Первая игра между этими клубами закончилась победой МанСити – 4:3.