Невероятная поддержка от болельщиков
Ультрас Зимбру развернули огромный баннер на домашнем поединке против команды украинца Юрия Вернидуба. Молдавские болельщики назвали украинцев братьями.
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Фанаты сделали плакат на украинском языке, в котором была надпись, призывающая украинцев не опускать руки: "Держитесь, братья. Слава Украине!". В перфоменс добавили дымовые шашки в цветах украинского флага – синие и желтые.
Ранее баннеры в поддержку Украины разворачивали польские болельщики.
В домашнем поединке Зимбру расписала мировую с Шериф – 1:1. Напомним, что с первых дней войны Вернидуб покинул Шериф, вступив в ряды ВСУ, чтобы защищать родную Украину от врага из России.
Что известно о Зимбре
- Клуб из Кишинева, основанный в 1947 году.
- В прошлом пять раз менял клубное название, а с 1991 года выступает в элите под названием Зимбра.
- Після 24 турів посідає лише 7-ме місце серед 8-ми клубів у чемпіонаті Молдови. Зімбру набрав 24 очки.