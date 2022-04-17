Невероятная поддержка от болельщиков

Ультрас Зимбру развернули огромный баннер на домашнем поединке против команды украинца Юрия Вернидуба. Молдавские болельщики назвали украинцев братьями.

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Фанаты сделали плакат на украинском языке, в котором была надпись, призывающая украинцев не опускать руки: "Держитесь, братья. Слава Украине!". В перфоменс добавили дымовые шашки в цветах украинского флага – синие и желтые.

Ранее баннеры в поддержку Украины разворачивали польские болельщики.

В домашнем поединке Зимбру расписала мировую с Шериф – 1:1. Напомним, что с первых дней войны Вернидуб покинул Шериф, вступив в ряды ВСУ, чтобы защищать родную Украину от врага из России.

Что известно о Зимбре