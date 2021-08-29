Безумная поддержка и флаг Украины на спине: как Свитолина взяла титул в Чикаго – видео

Элина Свитолина – победительница турнира WTA 250 в Чикаго (США). Украинская теннисистка при поддержке трибун получила свой первый трофей в сезоне.

Украинский праздник на теннисном корте в США

В финале Элина Свитолина победила Ализе Корне из Франции. Для этого украинке понадобилось ровно 2 часа и два сета.

Как это было Свитолина в валидольном финале с Корне взяла трофей турнира в Чикаго

26-летняя теннисистка заставила понервничать своих поклонников, но все-таки победила в решающем матче. Украинская теннисистка получила свой первый трофей в сезоне. В целом победа в финале стала для нее уже 16-й в карьере.

После награждения Элина разделила эмоции радости вместе с украинскими фанатами, которые заполнили трибуны в Чикаго. Болельщики на протяжении всей встречи горячо поддерживали теннисистку. Свитолина сделала несколько фотографий с новым титулом, а на ее спине был украинский флаг.

Следующий турнир Свитолиной – Открытый чемпионат США (US Open). Первая ракетка Украины стартует матчем против Ребекки Марино из Канады (30 августа).



Свитолина победила в Чикаго / Фото instagram.com/elisvitolina



Украинцы поддержали Свитолину с трибун / Фото instagram.com/elisvitolina

Свитолина – Корне видеообзор матча