Божевілля у Нідерландах: "Аякс" відвантажив 13 голів "Венло" у гостьовому матчі – відео
У Нідерландах був зіграний вкрай незвичайний матч в рамках шостого туру чемпіонату країни. Лідер турніру "Аякс" приїхав в гості до середняка "Венло" і здобув фантастичну перемогу – 13:0.
Вже після першого тайму стало зрозуміло, що розгрому бути. Перший тайм завершився на користь "богів" з рахунком 4:0. Однак це були лише квіточки, пише 24 канал.
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Венло – Аякс відеоогляд першого тайму
Після видалення на 52-й хвилині гравці господарів стало зрозуміло, що далі буде ще гаряче. "Аякс" продовжив забивати. Як підсумок в воротах Делано Ван Круа побувало ще дев'ять м'ячів.
Венло – Аякс відеоогляд другого тайму
Таким чином, Лассіньї Траоре оформив пента-трик, Юрген Еккеленкамп і Клас-Ян Хунтелаар відзначилися дублями, ще по голу забили Душан Тадіч, Антоні, Дейлі Блінд і Лісандро Матрінес.
- Втім, до рекорду "Аякс" все одно не дотягнув, адже в 1931-му році "Аякс" здобував перемогу і з рахунком 17:0.
- Останній раз така величезна перемога у чемпіонаті Голландії була 10 років тому. Тоді ПСВ переміг "Фейєнорд" – 10:0.