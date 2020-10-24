У Нідерландах був зіграний вкрай незвичайний матч в рамках шостого туру чемпіонату країни. Лідер турніру "Аякс" приїхав в гості до середняка "Венло" і здобув фантастичну перемогу – 13:0.

Вже після першого тайму стало зрозуміло, що розгрому бути. Перший тайм завершився на користь "богів" з рахунком 4:0. Однак це були лише квіточки, пише 24 канал.

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Венло – Аякс відеоогляд першого тайму

Після видалення на 52-й хвилині гравці господарів стало зрозуміло, що далі буде ще гаряче. "Аякс" продовжив забивати. Як підсумок в воротах Делано Ван Круа побувало ще дев'ять м'ячів.

Венло – Аякс відеоогляд другого тайму

Таким чином, Лассіньї Траоре оформив пента-трик, Юрген Еккеленкамп і Клас-Ян Хунтелаар відзначилися дублями, ще по голу забили Душан Тадіч, Антоні, Дейлі Блінд і Лісандро Матрінес.