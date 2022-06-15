Без воли к победе: сборная Украины три года не может победить, если первая пропустит гол

Сборная Украины сыграла матч Лиги наций против Ирландии. Пропустив еще в первом тайме, нашей команде удалось сравнять счет. Но не выиграть матч.

Этот матч стал очередным, когда сборная Украины не знает вкус побед, если пропускает первой. Так длится уже более трех лет.

К теме Довбик спас Украину от первого поражения в Лиге наций в матче против Ирландии: видеообзор

В последний раз волевая победа украинцев была зафиксирована еще 25 марта 2019 года. Тогда в матче против Люксембурга на выезде Турпель забил в наши ворота на 34-й минуте. Но еще до перерыва Цыганков сравнял счет. А победили мы благодаря автоголу Жерсона Родригеша за 90+3 минут.

Для понимания, к тому времени Жерсон Родригеш еще не был игроком "Динамо", а выступал в Японии за "Джубило Ивата". Это уже потом был трансфер в киевский клуб, постоянные скандалы, за которыми последовали аренды в разные клубы, а также сын от украинской теннисистки Ольги Янчук.

Но вернемся к сборной Украины и ее дальнейшему пути. Этот матч против Люксембурга был вторым в отборе на Евро-2020, который прошел без поражений – 6 побед и две ничьи. И вообще, впервые в истории закончили календарный год без поражений.

А дальше был карантин и перерыв в футболе длиной почти в год. После чего последовало позорное рекордное поражение 7:1 от Франции. И скандальный вылет из элитного дивизиона Лиги наций из-за отмененного матча против Швейцарии. Мы его не сыграли из-за положительных тестов на коронавирус в команды.

2021 год начался с четырех подряд ничьих со счетом 1:1. Дальше было Евро-2020, где мы дошли до четвертьфинала. Правда, там мы проиграли три из пяти матчей. В каждой из этих игр соперник первым забивал нам гол.

После этого – продолжение отбора на ЧМ-2022, где нам удалось вскочить на последнюю ступеньку уже отправлявшегося в Катар вагона. Но не сам вагон. "Сине-желтых" еще ждал плей-офф.

Планы на 2022 год нам испортила Россия. Из-за войны футбол отошел на второй план. И все же в мае наша команда сыграла товарищеские матчи, а после этого и официальные, среди которых и плей-офф в отборе на Мундиаль. Сначала обыграли Шотландию, а затем уступили Уэльсу. Именно поражение лишило нас места на ЧМ-2022. В этом матче был забит единственный гол, и именно в наши ворота.

За это время мы сыграли 41 матч (игра против Швейцарии не учтена), как официальные, так и товарищеские. В этих играх мы 14 раз первым пропускали. И только пять раз сводили эти матчи к ничейному результату – против Нигерии, Сербии, Франции, Бахрейна и Ирландии. Еще девять раз мы проигрывали, если соперник первым отмечался – Испании, Франции, дважды Германии, Польше, Нидерландам, Австрии, Англии и Уэльсу.

Но эту статистику можно посмотреть и с другой стороны. 2 сентября 2011 года сборная Украины в последний раз проиграла, первой забив в матче. Произошло это в товарищеской игре против Уругвая. Тогда Ярмоленко забил уже на первой минуте матча, а игра закончилась со счетом 2:3.

С этого времени наша команда сыграла 120 матчей. Да, были болезненные поражения. Но если наши футболисты забивали первым в матче, то они уже не проигрывали.