Без празднования: Бущан рассказал о своей тайной свадьбе

Голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан женился во второй раз. Футболист рассказал о своей тайной свадьбе.

Бущан: Решили приехать в Киев и на родной земле расписаться

О свадьбе Бущана стало известно из публикаций его друзей в соцсетях. Сам же голкипер не распространял фотографии с праздника.

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Игрок национальной команды отметил, что свадьбу не праздновали. Пара расписалась в Киеве.

Хотелось в нормальных обстоятельствах, но после сборной решили приехать в Киев и на родной земле расписаться. Думали раньше, хотели этим летом отпраздновать. Но обстоятельства такие, что пришлось только расписаться, ничего. Решения приняли во время войны,

– сказал Бущан.

Георгий был даже против того, чтобы его родные публиковали фотографии со свадьбы в своих соцсетях. Он считает, что сейчас это не к месту.

"Громкий праздник? Нет-нет. Какой может быть сейчас праздник? Я вообще был против, чтобы даже друзья выставляли фотографии, потому что сейчас такое время, что лучше лишний раз не выставлять такое.

Но жизнь продолжается, и я приехал специально к нам домой, чтобы мы расписались. Празднования не было. В кругу друзей только посидели и все. Не было никого из команды, потому что ребята играли", – отметил голкипер.

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