Бущан: Вирішили приїхати до Києва і на рідній землі розписатися
Про весілля Бущана стало відомо з публікацій його друзів у соцмережах. Сам же голкіпер не поширював світлини зі свята.
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Гравець національної команди зазначив, що весілля не святкували. Пара розписалася у Києві.
Хотілось в нормальних обставинах, але після збірної вирішили приїхати до Києва і на рідній землі розписатися. Думали раніше, хотіли цього літа відсвяткувати. Але обставини такі, що прийшлося тільки розписатися, ну нічого. Рішення прийняли під час війни,
– сказав Бущан.
Георгій був навіть проти того, аби його рідні публікували світлини з весілля у своїх соцмережах. Він вважає, що зараз це не доречно.
"Гучне свято? Ні-ні. Яке може бути зараз свято? Я взагалі був проти, щоб навіть друзі виставляли світлини, тому що зараз такий час, що краще зайвий раз не виставляти таке.
Але життя триває, і я приїхав спеціально до нас додому, щоб ми розписалися. Святкування не було. В колі друзів тільки посиділи і все. Не було нікого з команди, тому що хлопці грали", – зазначив голкіпер.
Що відомо про подружнє життя Бущана
- Про обраницю воротаря збірної України також відомо мало. Її звати Вікторія, вона навчалася на журналіста, а у стосунках з голкіпером національної команди перебуває вже декілька років.
- У гравця Динамо є донька Юлія від першого шлюбу. Вперше Георгій одружився в 19 років. Колишня дружина спортсмена – артистка балету, прима-балерина Христина Шишпор.