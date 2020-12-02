Кубок світу з біатлону вже 3-го грудня продовжиться другим етапом у фінському Контіолахті. Українська збірна назвала склад на спринтерські гонки, якими розпочнеться другий етап.

Юрай Санітра, який у цьому сезоні очолює чоловічу та жіночу збірні України, визначився зі складом на спринтерські гонки. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Варте уваги Кубок світу з біатлону: календар гонок та де дивитися в Україні

Склад України на спринтерські гонки:

Жінки

Юлія Джима

Олена Підгрушна

Валентина Семеренко

Дар'я Блашко

Катерина Бех

Чоловіки

Дмитро Підручний

Артем Прима

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

До складу збірної України не потрапили Тарас Лесюк та Віта Семеренко. Замість них стартуватимуть в гонці Антон Дудченко та Катерина Бех, які не потрапили у склад на перший спринт.

Календар гонок другого етапу Кубка світу