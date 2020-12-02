Без Семеренко: збірна України з біатлону назвала склад на другий етап Кубка світу
Кубок світу з біатлону вже 3-го грудня продовжиться другим етапом у фінському Контіолахті. Українська збірна назвала склад на спринтерські гонки, якими розпочнеться другий етап.
Юрай Санітра, який у цьому сезоні очолює чоловічу та жіночу збірні України, визначився зі складом на спринтерські гонки. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Варте уваги Кубок світу з біатлону: календар гонок та де дивитися в Україні
Склад України на спринтерські гонки:
Жінки
- Юлія Джима
- Олена Підгрушна
- Валентина Семеренко
- Дар'я Блашко
- Катерина Бех
Чоловіки
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Руслан Ткаленко
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
До складу збірної України не потрапили Тарас Лесюк та Віта Семеренко. Замість них стартуватимуть в гонці Антон Дудченко та Катерина Бех, які не потрапили у склад на перший спринт.
Календар гонок другого етапу Кубка світу
- Чоловічий спринт (3 грудня)
- Жіночий спринт (3 грудня)
- Чоловіча гонка переслідування (5 грудня)
- Жіноча класична естафета (5 грудня)
- Чоловіча класична естафета (6 грудня)
- Жіноча гонка переслідування (6 грудня)
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