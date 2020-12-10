Кубок мира по биатлону уже 11-го декабря продолжится третьим этапом в австрийском Хохфильцене. Украинская сборная назвала состав на спринтерские гонки, которые дадут старт третьему этапу.

Главный наставник сборной Украины Юрай Санитра определился с составом на спринтерские гонки. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

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Состав сборной Украины на спринтерские гонки

Женщины

Юлия Джима

Валентина Семеренко

Дарья Блашко

Екатерина Бех

Вита Семеренко

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

В состав сборной Украины не попали Тарас Лесюк и Елена Пидгрушная. Первый пропускает старт из-за семейных обстоятельств, а отсутствие капитана женской команды Пидгрушной скорее всего является запланированным.

Пока неизвестно, побежит ли лидер женской команды в эстафете. Это решение Санитра примет ближе к самой гонке.

Добавим, что неподалеку от Хохфильцена тренируется Анастасия Меркушина, которая на четвертом этапе Кубка мира присоединится к команде. Похоже, конкуренция за место в женской сборной будет просто бешеной.

Интересно, что после третьего этапа команды остаются в Австрии. Четвертый этап тоже состоится в Хохфильцене.

Календарь гонок третьего этапа Кубка мира