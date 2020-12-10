Без Пидгрушной: состав сборной Украины по биатлону на спринтерские гонки в Хохфильцене
Кубок мира по биатлону уже 11-го декабря продолжится третьим этапом в австрийском Хохфильцене. Украинская сборная назвала состав на спринтерские гонки, которые дадут старт третьему этапу.
Главный наставник сборной Украины Юрай Санитра определился с составом на спринтерские гонки. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".
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Состав сборной Украины на спринтерские гонки
Женщины
- Юлия Джима
- Валентина Семеренко
- Дарья Блашко
- Екатерина Бех
- Вита Семеренко
Мужчины
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Руслан Ткаленко
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
В состав сборной Украины не попали Тарас Лесюк и Елена Пидгрушная. Первый пропускает старт из-за семейных обстоятельств, а отсутствие капитана женской команды Пидгрушной скорее всего является запланированным.
Пока неизвестно, побежит ли лидер женской команды в эстафете. Это решение Санитра примет ближе к самой гонке.
Добавим, что неподалеку от Хохфильцена тренируется Анастасия Меркушина, которая на четвертом этапе Кубка мира присоединится к команде. Похоже, конкуренция за место в женской сборной будет просто бешеной.
Интересно, что после третьего этапа команды остаются в Австрии. Четвертый этап тоже состоится в Хохфильцене.
Календарь гонок третьего этапа Кубка мира
- Женский спринт (11 декабря)
- Мужской спринт (11 декабря)
- Женская классическая эстафета (12 декабря)
- Мужская гонка преследования (12 декабря)
- Женская гонка преследования (13 декабря)
- Мужская классическая эстафета (13 декабря)
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