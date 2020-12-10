Кубок світу з біатлону вже 11-го грудня продовжиться третім етапом у австрійському Хохфільцені. Українська збірна назвала склад на спринтерські гонки, які дадуть старт третьому етапу.

Головний наставник збірної України Юрай Санітра визначився зі складом на спринтерські гонки. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

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Склад збірної України на спринтерські гонки

Жінки

Юлія Джима

Валентина Семеренко

Дар'я Блашко

Катерина Бех

Віта Семеренко

Чоловіки

Дмитро Підручний

Артем Прима

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

До складу збірної України не потрапили Тарас Лесюк Олена Підгрушна. Перший пропускає старт через сімейні обставини, а відсутність капітана жіночої команди Підгрушної швидше за все є запланованою.

Наразі невідомо, чи побіжить лідерка жіночої команди у естафеті. Це рішення Санітра прийме ближче до самої гонки.

Додамо, що неподалік Хохфільцена тренується Анастасія Меркушина, яка на четвертому етапі Кубка світу приєднається до команди. Схоже, конкуренція за місце у жіночій збірній буде просто шаленою.

Цікаво, що після третього етапу команди залишаються у Австрії. Четвертий етап також відбудеться у Хохфільцені.

Календар гонок третього етапу Кубка світу