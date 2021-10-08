Переліт чартерного літака збірної України тривав дві години 15 хвилин. Приземлившись в аеропорту Гельсінкі, "синьо-жовті" мали пристойну пішу прогулянку по коридорах величезного терміналу.

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Спочатку хвилин 10 забрала дорога від пасажирського "рукава" в пункт паспортного і прищепного контролю. Успішно пройшовши цю процедуру, українська делегація досить швидко отримала багаж і знову подолала більшу дистанцію до місця паркування автобусу. Прес-служба УАФ надала відео, як команда добиралася в Гельсінкі.

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Вже 8 жовтня, виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков і один з гравців команди зустрінуться з представниками засобів масової інформації. Початок – о 18:30.

О 19:00 почнеться тренування збірної України на поле Олімпійського стадіону Гельсінкі, перші 15 хвилин якого традиційно будуть відкритими для ЗМІ.

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