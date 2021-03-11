Без неожиданностей: состав сборной Украины по биатлону на мужской спринт в Нове-Место
В четверг, 11 марта, стартует 9-й этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Мужской спринт даст начало предпоследнему этапу сезона.
Источник:Biathlon.com.ua
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с биатлонистами, которые будут представлять нашу команду в мужском спринте. Сразу 5 украинцев выйдут на старт.
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Наставник не экспериментировал с составом и выставил сильнейших биатлонистов. Первым в спринте на старт выйдет капитан и бессменный лидер команды Дмитрий Пидручный. Именно на 29-летнего биатлониста возлагаются большие надежды.
В четвертом десятке стартует Артем Прима, который на предыдущем этапе пропустил сразу две гонки – мужскую эстафету и преследования. Похоже, проблемы с поясницей опытному спортсмену удалось преодолеть. Будут наши биатлонисты и в последней стартовой группе.
Состав сборной Украины на спринт
9. Дмитрий Пидручный
24. Артем Тищенко
37. Артем Прима
80. Богдан Цимбал
101. Антон Дудченко
Добавим, что в чешском Нове-Место состоятся еще гонки преследования, смешанная и одиночная эстафеты.
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