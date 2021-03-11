В четверг, 11 марта, стартует 9-й этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Мужской спринт даст начало предпоследнему этапу сезона.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с биатлонистами, которые будут представлять нашу команду в мужском спринте. Сразу 5 украинцев выйдут на старт.

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Наставник не экспериментировал с составом и выставил сильнейших биатлонистов. Первым в спринте на старт выйдет капитан и бессменный лидер команды Дмитрий Пидручный. Именно на 29-летнего биатлониста возлагаются большие надежды.

В четвертом десятке стартует Артем Прима, который на предыдущем этапе пропустил сразу две гонки – мужскую эстафету и преследования. Похоже, проблемы с поясницей опытному спортсмену удалось преодолеть. Будут наши биатлонисты и в последней стартовой группе.

Состав сборной Украины на спринт

9. Дмитрий Пидручный

24. Артем Тищенко

37. Артем Прима

80. Богдан Цимбал

101. Антон Дудченко

Добавим, что в чешском Нове-Место состоятся еще гонки преследования, смешанная и одиночная эстафеты.

Мужской спринт начнется 11 марта в 18:30 по киевскому времени. А 12 марта в 18:30 за награды поборются женщины. Состав нашей женской команды будет объявлен несколько позже.