У четвер, 11 березня, стартує 9-й етап Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто. Чоловічий спринт дасть початок передостанньому етапу сезону.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився з біатлоністами, які представлятимуть нашу команду у чоловічому спринті. Відразу 5 українців вийдуть на старт.

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Наставник не експериментував зі складом та виставив найсильніших біатлоністів. Перший у спринті на старт вийде капітан та незмінний лідер команди Дмитро Підручний. Саме на 29-річного біатлоніста покладаються великі надії.

У четвертому десятку стартуватиме Артем Прима, який на попередньому етапі пропускав відразу дві гонки – чоловічу естафету та переслідування. Схоже, проблеми з попереком досвідченому спортсмену вдалось подолати. Будуть наші біатлоністи і в останній стартовій групі.

Склад збірної України на спринт

9. Дмитро Підручний

24. Артем Тищенко

37. Артем Прима

80. Богдан Цимбал

101. Антон Дудченко

Додамо, що у чеському Нове-Мєсто відбудуться ще гонки переслідування, змішана та одиночна естафети.

Чоловічий спринт розпочнеться 11 березня о 18:30 за київським часом. А 12 березня також о 18:30 за нагороди позмагаються жінки. Склад нашої жіночої команди буде оголошено дещо пізніше.