Киевское Динамо назвало список игроков, которые смогут выступить за команду в матчах Лиги Европы. Не все игроки, считающиеся основными, попали в список А.

Источник: сайт Динамо

По списку А в Динамо заявлены 24 футболиста. В частности, в заявку киевлян вошли Артем Беседин, летняя дисквалификация которого закончилась, а также Сидклей, который вернулся в Динамо после аренды в Коринтиансе.

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Зато в нем нет защитников, которые считались едва ли не основными в этом сезоне в составе Динамо – Виталия Миколенко, Ильи Забарного, Дениса Попова и Александра Сироты. Также нет и вратаря Руслана Нещерета.

Причина в том, что эти игроки могут быть поданы по списку B. Его можно подать до 17 февраля.

"Если кто-то из игроков основного состава команды не находится в списке А, то это не значит, что он не заявлен на матчи Лиги Европы. Список B будет опубликован на официальном сайте клуба сразу после отправления в УЕФА", – заверили в Динамо.

Заявка Динамо на матчи Лиги Европы

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 71. Денис Бойко.

Защитники: 13. Артем Шабанов, 20. Александр Караваев, 21. Владимир Костевич, 23. Сидклей, 24. Александр Тымчик, 94. Томаш Кендзёра.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тудор Бэлуцэ, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 14. Карлос Де Пена, 15. Виктор Цыганков, 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 99. Миккель Дуэлунд.

Форварды: 22. Жерсон Родригес, 31. Назарий Русин, 41. Артем Беседин, 89. Владислав Супряга.

Напомним, Динамо в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против бельгийского Брюгге. Первый матч состоится в Киеве 18 февраля. 25 февраля команды сыграют в Бельгии.