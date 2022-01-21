Без Меркушиной и Виты Семеренко: сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпийские игры
Источник:Biathlon.com.ua
Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года. Игры в Пекине пропустит Анастасия Меркушина и Вита Семеренко.
Петренко едет на Олимпиаду
Недавно наставник сборной Украины Урош Велепец заявлял, что на Олимпиаду отобрались три девушки: Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Белосюк.
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На другие два места серьезно претендовали четыре спортсменки: Дарья Блашко, Ирина Петренко, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина.
Блашко даже возмущалась тем, что нет четких правил, по какому принципу можно отобраться на Олимпиаду. В итоге Велепец таки сделал выбор в пользу Блашко.
Пятое место в сборной досталось Ирине Петренко, которая после продолжительной паузы только в этом году вернулась на Кубок IBU. Она выиграла конкуренцию у Анастасии Меркушиной и Виты Семеренко.
Состав женской сборной Украины
- Елена Белосюк
- Юлия Джима
- Валентина Семеренко
- Дарья Блашко
- Ирина Петренко
Также известен состав мужской сборной Украины по биатлону на Олимпийские игры:
- Дмитрий Пидручный
- Антон Дудченко
- Богдан Цымбал
- Артем Прима
- Артем Тищенко