Без Малиновского и игроков Шахтера: заявка сборной Украины на матч против Чехии
Источник:УАФ
Тренерский штаб сборной Украины определился с футболистами, которые будут иметь шанс сыграть против Чехии. На товарищеский поединок заявили 19 футболистов.
Игра с ротациями в составе
Александр Петраков проверит футболистов в ближайшем товарищеском матче против Чехии. "Сине-желтые" подходят к этому поединку без нескольких игроков основного состава.
Интересно Пускай будет Петрович, – Петраков с юмором отреагировал на ошибку журналистки
- Вратари: Дмитрий Резник, Денис Бойко.
- Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь, Тарас Качараба.
- Полузащитники: Николай Шапаренко, Сергей Булеца, Владислав Кочергин, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Александр Зинченко.
- Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.
Напомним, что после матча отбора Чемпионата мира-2022 расположение сборной покинули сразу восемь игроков: Игорь Харатин, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский.
Александр Петраков отмечал, что отпустил футболистов из-за Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер попросил тренера отпустить игроков перед важными поединками европейского турнира.Товарищеский матч Чехия – Украина состоится в среду, 8 сентября. Начало встречи в 21:45.