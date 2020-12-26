Без лідерів та шанс для України: повний склад учасників "Різдвяної гонки 2020" з біатлону
Вже у понеділок, 28 грудня, Chiemgau Arena у Рупольдингу (Німеччина) прийме "Різдвяну гонку 2020". Норвегія та Франція вирішили поберегти своїх біатлоністів, тому їх відсутність може стати додатковим шансом для української пари.
Цього року шоу-гонка несподівано була перенесена з традиційного стадіону в Гельзенкірхені до більш скромного Рупольдинга. Все через пандемію коронавірусу. Цікаво, що у далеко 2001 році зимова гонка вже відбувалась на місцевій арені, пише 24 канал.
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Норвезькі та французькі біатлоністи вирішили поберегти сили та краще підготувати до наступних етапів Кубка світу, тому представників цих двох збірних вболівальники не побачать. Загалом у гонці візьмуть участь 10 пар з різних країн світу.
Україну представлятимуть Віта Семеренко та Дмитро Підручний. Додамо, що у списку дві пари з Німеччини.
Найбільшу конкуренцію українцям можуть скласти пари з Німеччини та Італії. Також "джокерами" гонки можуть стати пара з Швеції та Австрії, якщо їх не підведе робота на вогневому рубежі.
Повний склад учасників
- Деніз Херрманн / Бенедикт Долль (Німеччина)
- Франциска Пройс / Симон Шемп (Німеччина)
- Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія)
- Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія)
- Євгенія Павлова / Матвій Єлісєєв (Росія)
- Ліза Тереза Хаузер / Юліан Ебергард (Австрія)
- Віта Семеренко / Дмитро Підручний (Україна)
- Елізабет Хохберг / Турстейн Стенерсен (Швеція)
- Олена Хаккен / Себастьян Штальдер (Швейцарія)
- Динара Алімбекова / Антон Смольський (Білорусь)
Чинними чемпіонами гонки є норвезька пара Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-С'ястад Крістіансен. Торік Україна продемонструвала чудовий результат – друге місце. Тоді за українську команду виступали Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. Вони програли лідерам трохи більше, як 25 секунд. Трійку лідерів замкнули французи Анаїс Бескон та Антонін Ґіґонна.
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