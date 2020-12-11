Тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил состав мужской и женской команд на спринтерские гонки третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Как и анонсировалось ранее, этот спринт, как и все личные гонки на этом этапе, пропустит Елена Пидгрушная, которая готовится к эстафете. Ее заменит Вита Семеренко, пишет 24 канал.

Смотрите также Без Пидгрушной: состав сборной Украины по биатлону на спринтерские гонки в Хохфильцене

Стартовый лист женского спринта:

2. Дарья Блашко

26. Валентина Семеренко

37. Юлия Джима

55. Вита Семеренко

103. Екатерина Бех

В составе мужской команды, по сравнению со спринтом на предыдущем этапе, изменений не произошло.

Стартовый лист мужского спринта:

28. Антон Дудченко

37. Артем Прима

50. Дмитрий Пидручный

68. Руслан Ткаленко

85. Богдан Цимбал

К слову. Женская эстафета в Хохфильцене стартует 11 ноября в 12:30 по киевскому времени, в 15:20 будет дан старт мужской гонке.