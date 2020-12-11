Без капитана: состав сборной Украины по биатлону на спринты в Хохфильцене
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил состав мужской и женской команд на спринтерские гонки третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Как и анонсировалось ранее, этот спринт, как и все личные гонки на этом этапе, пропустит Елена Пидгрушная, которая готовится к эстафете. Ее заменит Вита Семеренко, пишет 24 канал.
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Стартовый лист женского спринта:
2. Дарья Блашко
26. Валентина Семеренко
37. Юлия Джима
55. Вита Семеренко
103. Екатерина Бех
В составе мужской команды, по сравнению со спринтом на предыдущем этапе, изменений не произошло.
Стартовый лист мужского спринта:
28. Антон Дудченко
37. Артем Прима
50. Дмитрий Пидручный
68. Руслан Ткаленко
85. Богдан Цимбал
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