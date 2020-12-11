Без капітана: склад збірної України з біатлону на спринти в Хохфільцені
Тренерський штаб збірної України з біатлону оголосив склад чоловічої і жіночої команд на спринтерські гонки третього етапу Кубка світу в австрійському Хохфільцені.
Як і анонсувалося раніше, цей спринт, як і всі особисті гонки на цьому етапі, пропустить Олена Підгрушна, яка готується до естафети. Її замінить Віта Семеренко, пише 24 канал.
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Стартовий лист жіночого спринта:
2. Дарія Блашко
26. Валентина Семеренко
37. Юлія Джима
55. Віта Семеренко
103. Катерина Бех
У складі чоловічої команди, у порівнянні зі спринтом на попередньому етапі, змін не відбулося.
Стартовий лист чоловічого спринта:
28. Антон Дудченко
37. Артем Прима
50. Дмитро Підручний
68. Руслан Ткаленко
85. Богдан Цимбал
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