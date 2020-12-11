Тренерський штаб збірної України з біатлону оголосив склад чоловічої і жіночої команд на спринтерські гонки третього етапу Кубка світу в австрійському Хохфільцені.

Як і анонсувалося раніше, цей спринт, як і всі особисті гонки на цьому етапі, пропустить Олена Підгрушна, яка готується до естафети. Її замінить Віта Семеренко, пише 24 канал.

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Стартовий лист жіночого спринта:

2. Дарія Блашко

26. Валентина Семеренко

37. Юлія Джима

55. Віта Семеренко

103. Катерина Бех

У складі чоловічої команди, у порівнянні зі спринтом на попередньому етапі, змін не відбулося.

Стартовий лист чоловічого спринта:

28. Антон Дудченко

37. Артем Прима

50. Дмитро Підручний

68. Руслан Ткаленко

85. Богдан Цимбал

До слова. Жіноча естафета в Хохфільцені стартує 11 листопада в 12:30 за київським часом, о 15:20 буде дано старт чоловічій гонці.