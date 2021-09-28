Без Буяльского: заявка Динамо на игру против Баварии в Лиге чемпионов
28 сентября 2021 , 11:31Читати новину українською
Источник:твиттер Динамо
Киевское Динамо отправилось в Мюнхен на игру второго раунда Лиги чемпионов. 29 сентября чемпион Украины сыграет против Баварии.
Боевой состав "бело-синих"
Тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял с собой на игру 24-х футболистов. Не полетел в Мюнхен один из лидеров команды Виталий Буяльский.
Интересно узнать В Динамо были проблемы с вылетом на игру с Баварией в Лиге чемпионов произошедшего
Футболист пропустит еврокубковый матч из-за травмы. Игроки похвастались элегантными костюмами. Вместе с основной командой в Германию приехала юношеская команда, которая проведет игру против своих сверстников в рамках 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА.Игра юношеских команд состоится 29 сентября в 17:00.
Заявка Динамо на игру с Баварией
- Вратари: Бойко, Бущан, Моргун
- Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный
- Полузащитники: Гармаш, Вербич, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо, Антюх
- Нападающие: Шкурин, Супряга