Боевой состав "бело-синих"

Тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял с собой на игру 24-х футболистов. Не полетел в Мюнхен один из лидеров команды Виталий Буяльский.

Интересно узнать В Динамо были проблемы с вылетом на игру с Баварией в Лиге чемпионов произошедшего

Футболист пропустит еврокубковый матч из-за травмы. Игроки похвастались элегантными костюмами. Вместе с основной командой в Германию приехала юношеская команда, которая проведет игру против своих сверстников в рамках 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА.

Игра юношеских команд состоится 29 сентября в 17:00.

Заявка Динамо на игру с Баварией

Вратари : Бойко, Бущан, Моргун

: Бойко, Бущан, Моргун Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный

Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный Полузащитники : Гармаш, Вербич, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо, Антюх

: Гармаш, Вербич, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо, Антюх Нападающие: Шкурин, Супряга

Матч Бавария – Динамо состоится 29 сентября. Стартовый свисток итальянского арбитра Марко Гуидо прозвучит в 22:00. Судья еще ни разу не пересекался с этими клубами. Предстоящий поединок будет для него лишь третьим в карьере в групповых этапах Лиги чемпионов.