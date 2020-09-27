26 вересня "Бетіс" на власному полі приймав мадридський "Реал" у 3-му турі Ла Ліги. Гості завдяки голу Рамоса здобули вольову перемогу.

Бетіс – Реал 2:3

Голи: Манді, 35, Карвалью, 37, Емерсон, 48 – Вальверде, 14, Рамос, 82

Вилучення: Емерсон, 67 (Бетіс)

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Неймовірний камбек господарів

Команди дуже активно розпочали поєдинок та вже на 3-й хвилині "Реал" навіть відкрив рахунок, але гол Бензема скасували через офсайд, пише 24 канал.

Непоганий сейв здійснив Куртуа. Санабрія знайшов трохи вільного простору неподалік одинадцятиметрової позначки та головою замкнув простріл, спрямувавши м'яч вниз по центру воріт, але голкіпер впорався з його ударом.

На 14-й хвилині гостям таки вдалось забити перший гол у матчі. Бензема виклав м'яч під удар партнеру, яким виявився Вальверде, який завдав потужного удару – голкіпер не впорався з таким пострілом. Рахунок було відкрито – 0:1.

Ще у першому таймі "Бетіс" створив неймовірний камбек. Спершу на 35-й хвилині Манді забив із доволі складного становища. Він високо вистрибнув і потужним ударом головою замкнув навіс, відправивши м'яч під поперечину – 1:1.

А вже за дві хвилини господарі вийшли вперед у рахунку. Карвалью одним дотиком обробив м'яч після вбивчої передачі на межі штрафного майданчика та закрутив м'яч в лівий кут воріт – 2:1. Саме за такого рахунку команди пішли на 15-хвилинний відпочинок.

Вольова перемога

Вже у дебюті другої частини гру знову забив "Бетіс", але у власні ворота. Це було явно не те, що задумував Емерсон. Він намагався перехопити небезпечний пас суперника, але відзначився автоголом – 2:2.

Активний Бензема змарнував чудову нагоду забити, отримавши гарну передачу в штрафному майданчику, але якимось дивом примудрився поцілити в поперечину воріт.

У середині другого тайму господарі залишились у меншості. Вилучення отримав Емерсон, який став справжнім невдахою зустрічі.

Рамос пробив зі штрафного з середньої відстані, але м'яч пролетів поруч із правою стійкою.

Наприкінці поєдинку один із гравців команди "Бетіс" зіграв у штрафному майданчику рукою, але суддя розвів руками. Але за декілька секунд засумнівався у правильності свого рішення та звернувся за допомогою до VAR. Після відеоповтору арбітр змінив рішення та призначив 11-метровий удар. До позначки підійшов Рамос виявився переможцем у цьому вольовому протистоянні – 2:3.

Останню небезпечну атаку створили гості. Іско отримав вдалу передачу на вільному просторі в штрафному майданчику, підвів голову та пробив низом по центру воріт, але голкіпер Роблес зреагував бездоганно, не дозволивши йому забити.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:3.

Бетіс – Реал відеоогляд матчу

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