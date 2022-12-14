Артур Бетербієв хоче побитись проти Олександра Усика. Хоча спершу російський боксер, який виступає під прапором Канади, лише заявив, що може вдарити українця по приколу, з імітувавши рух плечем.

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Бетербієв: Я дуже радий, якщо цей бій пройде у професіоналах

Боксер із Росії, який є палким прихильником одного з ватажків терористів Рамзана Кадирова, запропонував свою допомогу Тайсон Ф'юрі у підготовці до бою з Усиком. Бетербієв готовий доєднатись до тренувального табору "Циганського короля", якщо це потрібно буде британцю.

Бетербієв навіть заявив, що може навчити чогось Усика. Дуже смілива заява від росіянина.

Я дуже радий, якщо цей бій пройде у професіоналах. Впевнений, що можу дати Усику хороший бій. Не хочу говорити, що обов'язково поб'ю його, навіть якщо це так, говорити не хочу. Можу його навчити деяким речам,

– сказав росіянин.

Відзначимо, що Усик та Бетербієв тричі зустрічались на одному ринзі у любителях. У пасиві Усика таки є одна поразка від Бетербієва. Єдине фіаско українця було ще у далекому 2007-му. Після чого Олександр двічі перемагав російського боксера – на чемпіонаті світу-2011 в Баку і Олімпійських іграх-2012 у Лондоні.

До слова. 28 січня на арені OVO Arena Wembley у Лондоні Бетербієв проведе бій проти Ентоні Ярда. У андекарді свій поєдинок проведе українець Артем Далакян. Його суперником буде боксер із Коста-Рики Девід Хіменес.

У 2023 році Усик повинен побитись за абсолют проти Ф'юрі, але перешкодою може стати рішення WBA. Асоціація призначила Олександру обов'язкового суперника на захист поясу WBA. Ним став Даніаль Дюбуа.