Турецкий коллектив пришел на помощь российскому футболу. Стороны заключили взаимовыгодное согласие.

В начале апреля стало известно, что Бешикташ соблазнился на огромные деньги страны агрессора, сконтактировав с "Газпромом". Теперь турки готовы стать "трамплином" в Европу для игроков из России.

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Деньги покорили турок

"Газпром" обеспечит Бешикташ спонсорством по контракту, рассчитанному между сторонами, на 5 лет. "Орлы" будут получать по 20 миллионов евро за сезон и вот отдадут права на название стадиона на стартовые 3 года. К тому же, турецкий коллектив будет иметь приоритетное право на подписание футболистов с чемпионата России и не будет платить за эти трансферы ни копейки, да еще и будет получать 15-25% от суммы продажи. Все из-за того, что расходы Бешикташа покроет "Газпром".

Но вот россияне не решили поиграть в благотворительный фонд, поскольку у них будет своя выгода от этого. Главная цель соглашения – турецкий клуб станет "перевочным пунктом" для представителей Российской Премьер-лиги. Таким образом, футболисты, которые бегут из страны-агрессора, сначала будут играть в турецкой Суперлиге, а затем их будут перепродавать в Европу. Все потому, что цивилизованные клубы не хотят покупать футболистов из России, поскольку осуждают тамошнее футбольное сообщество.

Бешикташ в текущем сезоне