На початку квітня стало відомо, що Бешикташ спокусився на величезні гроші країни агресора, сконтактувавши з "Газпромом". Тепер турки готові стати "трампліном" у Європу для гравців з Росії.

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Гроші підкорили турків

"Газпром" забезпечить Бешикташ спонсорством за контрактом, який буде розрахований між сторонами, на 5 років. "Орли" отримуватимуть по 20 мільйонів євро за сезон, та от віддадуть права на назву стадіону на стартові 3 роки. До того ж, турецький колектив матиме пріоритетне право на підписання футболістів з чемпіонату Росії і не платитиме за ці трансфери ані копійки та ще й отримуватиме 15-25% від суми продажу Все через те, що витрати Бешикташа покриє "Газпром".

Та от росіяни не вирішили погратися у благодійний фонд, оскільки у них буде своя вигода з цього. Головна мета угоди – турецький клуб стане "перевальним пунктом" для представників Російської Прем'єр-ліги. Таким чином, футболісти, які втечуть з країни-агресора спершу гратимуть у турецькій Суперлізі, а потім їх перепродуватимуть у Європу. Все через те, що наразі цивілізовані клуби не хочуть купувати футболістів з Росії, оскільки засуджують тамтешню футбольну спільноту.

Бешикташ у поточному сезоні