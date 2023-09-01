Единственный и победный гол в ответном матче был забит на 52-й минуте, когда Венсан Абубакар поиздевался над защитой Динамо. За двумя поединками – 4:2 в пользу Бешикташа. Киевляне не смогли из-за плей-офф квалификации Лиги конференций пройти в групповой раунд соревнований.

Подробнее о матче Позорная игра Динамо: киевляне вылетели из еврокубков и впервые за 18 лет не сыграют в группе

Луческу: Даже с таким сильным соперником они достойно сыграли и представили свою страну на международной арене

"Бело-синие" впервые за 18 лет не сыграют в групповом этапе еврокубков.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Динамо Мирча Луческу довольно положительно оценил выступления своей команды в нынешнем розыгрыше еврокубков.

"В общем, на два тайма у нас были разные тактики. В первом тайме мы играли по-другому, во втором – по-другому. Бешикташ открыл счет, и после этого его опытные игроки удержали нужный результат. После пропущенного гола наши футболисты, динамовские воспитанники. академии, должны были отдать всех себя ради результата, но снова допускали ошибки в обороне", – сказал "Мистер".

Румынский тренер не стал обсуждать игру соперника. Зато отметил свою команду и заверил, что гордится ею и ее выступлением против сильных соперников. Луческу заверил, что Динамо достойно представило Украину на евроарене, несмотря на яростную критику от фанатов киевского клуба.

Я не обсуждаю чужие команды. Бешикташ потратил много денег, в его составе выступают опытные игроки, и в этом плане нам конкурировать с ними очень тяжело. Но я горжусь своими игроками, даже с таким сильным соперником они достойно сыграли и представили свою страну на международной арене,

– заявил наставник Динамо.

"Мистер" отметил атмосферу, которая была на стадионе Бешикташа в ответном матче. Для тренера киевлян это уже не в первый раз, ведь с июля 2002-го по май 2004-го Луческу возглавлял этот турецкий гранд.

Также румын не понял, почему Абубакар, забив гол, подбежал к тренерской скамье киевлян. Луческу не исключил, что такое поведение футболиста Бешикташа свидетельствует о его воспитанности и образованности.

Теперь команда Луческу сконцентрируется исключительно на выступлениях в УПЛ и Кубке Украины. Теперь киевлянам уже не придется переносить матчи первенства из-за игр в еврокубках.

16 сентября Динамо возобновит свои выступления в УПЛ, когда сыграет против Ворсклы. Ведь матч против Зари перенесли. Вероятно, что из-за игр сборной Украины, которые состоятся 9-го и 12-го сентября против Англии и Италии соответственно.