Єдиний та переможний гол у матчі-відповіді був забитий на 52-й хвилині, коли Венсан Абубакар познущався із захисту Динамо. За двома поєдинками – 4:2 на користь Бешикташа. Кияни не змогли через плей-офф кваліфікації Ліги конференцій пройти у груповий раунд змагань.

Детальніше про матч Ганебна гра Динамо: кияни вилетіли з єврокубків і вперше за 18 років не зіграють в групі

Луческу: Навіть із таким сильним суперником вони гідно зіграли та представили свою країну на міжнародній арені

"Біло-сині" вперше за 18 років не зіграють у груповому етапі єврокубків.

На післяматчевій пресконференції головний тренер Динамо Мірча Луческу доволі позитивно оцінив виступи своєї команди у цьогорічному розіграші єврокубків.

"Загалом, на два тайми в нас були різні тактики. У першому таймі ми грали по-одному, у другому – по-іншому. Бешикташ відкрив рахунок, і після цього його досвідчені гравці втримали потрібний результат. Після пропущеного гола наші футболісти, вихованці динамівської академії, мали віддати всіх себе заради результату, але знову припускалися помилок в обороні", – сказав "Містер".

Румунський тренер не став обговорювати гру суперника. Натомість відзначив свою команду та запевнив, що пишається нею та її виступом проти сильних суперників. Луческу запевнив, що Динамо гідно представило Україну на євроарені, попри шалену критику від фанатів київського клубу.

Я не обговорюю чужі команди. Бешикташ витратив багато грошей, у його складі виступають досвідчені гравці, і в цьому плані нам конкурувати з ними дуже важко. Але я пишаюся своїми гравцями, навіть із таким сильним суперником вони гідно зіграли та представили свою країну на міжнародній арені,

– заявив наставник Динамо.

"Містер" відзначив атмосферу, яка була на стадіоні Бешикташа у матчі-відповіді. Для тренера киян це вже не вперше, адже із липня 2002-го по травень 2004-го Луческу очолював цей турецький гранд.

Також румун не зрозумів, чому Абубакар, забивши гол, підбіг святкувати до тренерської лави киян. Луческу не виключив, що така поведінка футболіста Бешикташа свідчить про його вихованість та освіченість.

Тепер команда Луческу сконцентрується виключно на виступах в УПЛ та Кубку України. Тепер киянам вже не доведеться переносити матчі першості через ігри у єврокубках.

Аж 16 вересня Динамо відновить свої виступи в УПЛ, коли зіграє проти Ворскли. Адже матч проти Зорі перенесли. Ймовірно, що через ігри збірної України, які відбудуться 9-го і 12-го вересня проти Англії та Італії відповідно.