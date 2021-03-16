Ужасный эпизод произошел в товарищеском матче юниорской команды Днепр-1 U-19 и Скорук из Томаковки, который прошел 3 марта на базе в Приднепровске.

Травмы получил 18-летний полузащитник Александр Килык, на которого двумя ногами налетел защитник Скорука Алексей Пинчук.

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Юному игроку в больнице поставили диагноз: разрыв задней крестообразной связки и перелом выступов большеберцовой и бедренной кости. В результате хавбек может даже завершить карьеру.

Футбольный журналист Игорь Цыганык отметил: "Футболист Скорук идет в жестокий подкат и наносит ужасную травму сопернику. Никто меня не убедит, что это нечаянно. Это товарищеская игра. Человеку могли сломать карьеру. И неизвестно, как оно закончится. Я не пойму, если соответствующие органы не отреагируют на этот эпизод. Это реальный бандитизм на футбольном поле".

Клуб провинившегося футболиста принес публичные извинения: "ФК Скорук и игрок команды Алексей Пинчук глубоко сожалеют о случившемся и приносят свои извинения Александру Килыку. К сожалению, этот момент уже нельзя отмотать назад, однако данный эпизод станет серьезным уроком и для Алексея Пинчука, и всего нашего клуба. ФК Скорук готов финансово помочь Александру в лечении и реабилитации вследствие травмы, полученной им во время игры".

Видео травмы 18-летнего полузащитника Днепра-1 Александра Килыка