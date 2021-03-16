Жахливий епізод стався в товариському матчі юніорської команди Дніпро-1 U-19 і Скорук з Томаківки, який пройшов 3 березня на базі у Придніпровську.

Травму отримав 18-річний півзахисник Олександр Кілик, на якого двома ногами налетів захисник Скорука Олексій Пінчук.

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Юному гравцеві в лікарні поставили діагноз: розрив задньої хрестоподібної зв'язки та перелом виступів великогомілкової і стегнової кістки. В результаті хавбек може навіть завершити кар'єру.

Футбольний журналіст Ігор Циганик зазначив: "Футболіст Скорук йде в жорстокий підкат і завдає жахливу травму супернику. Ніхто мене не переконає, що це ненавмисно. Це товариська гра. Людині могли зламати кар'єру. І невідомо, як воно закінчиться. Я не зрозумію, якщо відповідні органи не відреагують на цей епізод. Це реальний бандитизм на футбольному полі".

Клуб провинився футболіста приніс публічні вибачення: "ФК Скорук і гравець команди Олексій Пінчук глибоко жалкують про те, що трапилося і приносять свої вибачення Олександру Кілику. На жаль, цей момент вже не можна відмотати назад, проте даний епізод стане серйозним уроком і для Олексія Пінчука, і всього нашого клубу. ФК Скорук готовий фінансово допомогти Олександру в лікуванні та реабілітації внаслідок травми, отриманої ним під час гри".

Відео травми 18-річного півзахисника Дніпра-1 Олександра Кілика