Артем Беседин, как и вся команда Луческу, неудачно проводит текущий сезон. Тем не менее, 26-летний футболист пользуется спросом на трансферном рынке.

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По сообщению источников, интерес к форварду проявляют две команды турецкой Суперлиги – Касимпаша и Сивасспор, а также азербайджанский Карабах. По всей вероятности, зимой Беседин станет игроком одной из этих команд.

Справка. Касимпаша в нынешнем сезоне занимает 13 строчку в турнирной таблице. Сивасспор борется за выживание в элитном дивизионе, находясь на 17-м месте. Карабах – лидер чемпионата Азербайджана, который весной продолжит выступления в 1/16 Лиги конференций.

Напомним, во время матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции нападающий Артем Беседин получил тяжелую травму, которая на долгое время покинула его вне футбольного поля. После восстановленя футболист никак не может отличиться забитым мячом. В нынешнем сезоне Артем сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых отличился лишь одним ассистом.