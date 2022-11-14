Артем Бєсєдін, як і вся команда Луческу, невдало проводить поточний сезон. Тим не менше, 26-річний футболіст користується попитом на трансферному ринку.

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За повідомленням джерел, зацікавленість у форварді виявляють дві команди турецької Суперліги – Касимпаша і Сівасспор, а також азербайджанський Карабах. Цілком ймовірно, що взимку Бєсєдін стане гравцем однієї з цих команд.

Довідка. Касимпаша в нинішньому сезоні займає 13 сходинку в турнірній таблиці. Сівасспор наразі бореться за виживання в елітному дивізіоні, знаходячись на 17-му місці. Карабах – лідер чемпіонату Азербайджану, який навесні продовжить виступи у 1/16 Ліги конференцій.

Нагадаємо, під час матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції нападник Артем Бєсєдін отримав важку травму, яка на довгий час залишила його поза футбольним полем. Після відновлення футболіст ніяк не може відзначитись забитим м’ячем. У нинішньому сезоні Артем зіграв 18 матчів у всіх турнірах, у яких зробив лише 1 асист.