В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций.

По теме Лига Европы: результаты жеребьевки стыковых матчей

На этой стадии принимают участие 16 клубов: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы

Результаты жеребьевки стыковых матчей плей-офф Лиги конференций

Карабах – Гент

Трабзонспор – Базель

Лацио – Клуж

Буде-Глимт – Лех Познань

Брага – Фиорентина

АЕК Ларнака – Днепр-1

Шериф – Партизан

Лудогорец – Андерлехт

Первые матчи 1/16 финала состоятся 16 февраля, а ответные поединки за неделю – 23 февраля.

Победители восьми пар 1/16 финала выйдут в 1/8 финала, где сыграют с победителями групп Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии запланирована на 24 февраля. Проигравшие команды завершат еврокубковый сезон.

Финал Лиги конференций-2022/2023 пройдет 7 июня на "Эден Арене" в Праге.