В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций.
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На этой стадии принимают участие 16 клубов: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы
Результаты жеребьевки стыковых матчей плей-офф Лиги конференций
- Карабах – Гент
- Трабзонспор – Базель
- Лацио – Клуж
- Буде-Глимт – Лех Познань
- Брага – Фиорентина
- АЕК Ларнака – Днепр-1
- Шериф – Партизан
- Лудогорец – Андерлехт
Первые матчи 1/16 финала состоятся 16 февраля, а ответные поединки за неделю – 23 февраля.
Победители восьми пар 1/16 финала выйдут в 1/8 финала, где сыграют с победителями групп Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии запланирована на 24 февраля. Проигравшие команды завершат еврокубковый сезон.
Финал Лиги конференций-2022/2023 пройдет 7 июня на "Эден Арене" в Праге.